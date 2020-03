La FRMF lance une série de vidéos au profit des footballeurs confinés

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a lancé depuis vendredi dernier sur son site internet une série de vidéos offrant aux sportifs des conseils relatifs à la condition physique et au mode alimentaire à adopter pendant cette période particulière.

Cette série de vidéos est destinée aux sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, leur permettant de garder la forme et de surveiller leurs régimes alimentaires tout en respectant le confinement et les mesures mises en place par les autorités compétentes dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19.

Dans la première vidéo, publiée vendredi sur le site officiel de la FRMF, le diététicien et nutritionniste des équipes nationales de football, Nabil Layachi, s'est focalisé sur l'alimentation des enfants sportifs, offrant à cette catégorie d'âge le régime alimentaire et les mesures de précaution à adopter durant cette période de confinement. Par ailleurs, la Fédération a mis à la disposition des clubs nationaux, des composantes de la Direction technique nationale et des staffs médicaux, un programme individuel spécial relatif à la condition physique et au mode alimentaire à adopter par les joueurs et joueuses.

Ainsi pour toute consultation, l'instance fédérale a mis à leur disposition les coordonnés de cinq entraîneurs en l’occurrence Zakaria Aboub, Bernard Simondi, Kelly Lindsey, Jamal Alioui et Salah Lahlou.