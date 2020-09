La FRMF fixe les dates de l'inscription des joueurs

La Fédération Royale marocaine de football vient d'arrêter les dates d'inscriptions des joueurs au titre de la saison sportive 2020/2021.



Le communiqué diffusé sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma, indique que la période estivale d'inscription des joueurs s’étalera sur une durée d’un mois, à partie du 21 octobre jusqu'au novembre prochain. Sachant que sont tenus de respecter cette date, outre les clubs de la Botola Pro D1 et B2, les équipes relevant des divisions Amateurs ou encore celles de futsal. en revanche, les inscriptions lors de la période hivernale débuteront le 1er janvier pour se clôturer le de 31 dudit mois.



En ce qui concerne le football féminin, d’autres dates ont été arrêtées. Pour l'inscription estivale, ça sera entre le 2 et le 30 novembre, tandis que les inscriptions lors de la phase hivernale auront lieu entre le 4 janvier et le 2 février prochain.



Par ailleurs, au sujet d’Ayoub ElKaabi, il devait être fixé sur son sort hier à l’issue de la séance de négociations devant réunir les dirigeants du Wydad et l’agent du joueur. En tout cas, d’après de nombreuses sources, l’international marocain aurait fait montre de son grand intérêt de revenir au championnat national, plaçant le Wydad comme première option au cas où les parties parviendraient à un accord.



A noter qu’Ayoub El Kaabi, qui a résilié dernièrement son contrat à l’amiable avec le club chinois de Hebei Fortune, avait porté en ce début de saison les couleurs du WAC à titre de prêt durant six mois. Lors de son court séjour dans la demeure des Rouges, il n’avait pas tardé à s’illustrer puisqu’en six matches, il a pu inscrire cinq buts. Un passage réussi, ce qui pourrait pousser l’ex-sociétaire du Racing de Casablanca et de la Renaissance sportive de Berkane à vouloir rééditer l’expérience avec les Rouges au titre de la saison prochaine. Sachant que le buteur du CHAN, remporté par l’EN des locaux en 2018 au Maroc, serait prêt à faire quelques petites concessions en faveur du WAC au détriment d’autres écuries du continent commeAlAhly et Pyramids d’Egypte qui avaient manifesté leur intérêt de s’attacher ses services, ou encore l’Espérance de Tunis, club toujours à l’affût des bons recrutements.



Il convient de rappeler qu’Ayoub El Kaabi, 27 ans, avait été sacré meilleur buteur du championnat D2 avec le RAC en 2017 avec 25 buts. Une performance qui lui a valu de changer de standing et de retrouver en 2018 l’ambitieuse formation berkanie de la RSB avec laquelle il a été récompensé commemeilleur joueur e tmeilleur buteur en Coupe de la CAF (2017-2018) avec 6 réalisations. Et comme précité, il avait terminé meilleur joueur et buteur (9 buts) du Championnat d’Afrique des nations 2018, des distinctions qui lui ont permis un départ au championnat chinois au sein du club de Hebei Fortune contre la coquette somme de 5 millions de dollars.

