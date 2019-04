La FRMBB sous l’ère du provisoire

Le couperet est enfin tombé, après plusieurs mois d'atermoiements et de tergiversations, pour instruire un dossier fastidieux et très chaud que tous les sportifs en général et les basketteurs en particulier ont suivi, vu la stature et la popularité de la grosse balle orange nationale.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis fin au suspense qui avait jusque-là entouré l'affaire du bras de fer entre les équipes de basket-ball, à savoir le WAC, l'ASE, le MAS, l'IRT et l'Ouatia de Tan Tan, d'une part, et la FRMBB, d'autre part.

Après plusieurs tentatives d’amorcer un dialogue, le ministère de la Jeunesse et des Sports a enfin tranché, en se basant sur le rapport final du cabinet d'audit qui n'a pas validé les comptes de la FRMBB et la mise en demeure adressée le 2 avril au bureau fédéral, laquelle est restée sans suite après le délai imparti de 21 jours. En effet, il a été décidé de mettre en place un comité provisoire dans le but de gérer les affaires du basketball national et d’assurer la poursuite des activités sportives de la Fédération, l'amendement des statuts, le recensement des clubs et leurs affiliations, leur accompagnement pour l'obtention de leur habilitation par le ministère de tutelle, l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire pour harmoniser les statuts de la FRMBB avec ceux de la loi 30-09 et par la suite procéder à la tenue d'une assemblée générale ordinaire pour élire un nouveau comité directeur.

Pour ce faire, le ministère de la Jeunesse et des Sports a instauré un comité provisoire composé de cinq membres, à savoir : Abdelmajid Boura, président de la commission, Adnane Bouziane, vice-président, Isaad Moustakim, secrétaire général, Hajjar Kandoussi, trésorier et Ikram Jamad conseiller.

Ce comité provisoire nommé par le MJS est bien rodé à ce type d'opérations. Il est investi des pleins pouvoirs pour entamer incessamment sa mission dans les locaux du comité directeur sis au siège du Centre national de basket-ball, Complexe Moulay Abdellah, Rabat.

A noter qu’une lettre, à titre d'information, a été adressée par le ministère de la Jeunesse et des Sports au président et au secrétaire général de FIBA-Afrique.