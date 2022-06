La FRMBB et l'IBBA s'unissent pour le développement des échanges sportifs et techniques

Une convention-cadre de coopération a été signée, mardi à Rabat, entre la Fédération Royalemarocaine de basketball (FRMBB) et l'Association israélienne de la discipline (IBBA), visant le développement des échanges sportifs et techniques.



La cérémonie de signature de cette convention a été présidée parle ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, en présence du Conseiller de S.M le Roi, André Azoulay, et du chef du bureau de liaison israélienne, David Govrin.



Ont été également présents à cette cérémonie, les membres du bureau directeur de la FRMBB, le président de la Fédération internationale de basketball (FIBA), Hamane Niang, les membres de la délégation israélienne et plusieurs personnalités. Cette convention de partenariat, signée par Mustapha Aourach, président de la FRMBB, et AmiramHalevy, président de l’IBBA, s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de la FRMBB sur son environnement international et du renforcement du rôle de la diplomatie sportive.



Elle tend à favoriser l’échange des expériences entre les deux parties, d’autant plus que la fédération israélienne de basketball est pionnière en matière d’encadrement, de formation et de gestion financière.



S’exprimant à cette occasion, M. Benmoussa a indiqué que cette convention "s’inscrit dans l’esprit des accords d’Abraham et est en phase avec la volonté des deux pays de construire l’avenir dans le cadre d’une coopération multidimensionnelle".



De son côté, M. Aourach a indiqué que la FRMBB veut conférer au basketball national une dimension internationale, s'appuyant en cela sur les Hautes Orientations Royales.



Il a mis en exergue, dans ce sens, la déclaration conjointe entre le Maroc et Israël (décembre 2020), relevant que la signature de cette convention permettra l'établissement d'un cadre de référence pour un partenariat basé sur l'échange d'expériences, d'expertises et le travail conjointsur des projets de formation ainsi que la création d'écoles et d'une académie pour la formation des jeunes.



Pour sa part, M. Halevy a indiqué que le basketball est un outil essentiel pour promouvoir les relations humaines, sportives et culturelles entre les deux pays, ajoutant que cette initiative permettra d’organiser des tournois dans les deux pays.



Relevant que le basketball israélien est très développé et que le Maroc pourrait tirer profit de cette expérience, il a estimé que ce partenariat sera l’occasion de renforcer tous les aspects liés à la formation des entraîneurs, juges et de coopération bilatérale.



Quant au président de la FIBA, il a affirmé que le mandat 2019-2023 de l’instance internationale met un accent particulier sur la place de la femme dans le basketball, notant que ce n’est pas un hasard qu’un match d’exhibition se tiendra, en marge de la signature de cette convention, entre les sélections nationales féminines marocaine et israélienne.



Cette convention de partenariat s’articule autour de plusieurs axes, notamment la collaboration et l’échange de visites de délégations, l’organisation entre les fédérations marocaine et israélienne de tournois et matchs amicaux entre les équipes régionales et nationales professionnelles et amateurs de tous les âges et de tous les niveaux, en plus des sélections féminines et masculines.



Il s’agit également de la participation mutuelle des représentants des deux pays aux manifestations sportives et/ou aux fêtes traditionnelles, la participation d'entraîneurs marocains à des stages de perfectionnement en Israël et l’organisation de cours de formation continue, de formation et de certification par des entraîneurs et des experts des deux pays.



La convention prévoit, en outre, la tenue d’une rencontre annuelle entre les équipes de basket-ball d'Israël et du Maroc, laquelle comprendra un programme éducatif et socioculturel, au Maroc et en Israël, la collaboration et l’échange des dernières technologies visant à faire performer les athlètes, les équipes et les infrastructures.



Ce partenariat historique liant les fédérations marocaine et israélienne de basketball devait être clôturé par l’organisation d’un match amical entre les sélections féminines du Maroc et d’Israël, mercredi à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection marocaine féminine pour les prochaines échéances arabes et africaines.