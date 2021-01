La FRMB soutient 181 associations sportives et leurs cadres techniques

La Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB) a décidé de soutenir 181 associations sportives affiliées aux différentes ligues régionales, outre leurs cadres techniques principaux en leur versant une subvention de sept mois, à compter du 1er janvier courant et jusqu'au mois de juillet prochain, afin de minimiser les effets de la pandémie de coronavirus. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des principes de bonne gouvernance et en harmonie avec la conjoncture actuelle difficile qui impacte les différentes composantes du noble art national, écrit mardi la FRMB dans un communiqué. A cet effet, poursuit la même source, la fédération a affecté le reste de la subvention du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, consacrée aux championnats nationaux, au titre de la saison 2019-2020, toutes catégories confondues, pour soutenir les associations sportives dont l'activité a été sérieusement impactée par la Covid-19. La FRMB s'engage, dans ce sens, à n'épargner aucun effort dans l'objectif de contribuer à la promotion de la boxe nationale, dans le cadre des moyens disponibles. La fédération avait soutenu, financièrement, 181 associations sportives et leurs cadres techniques durant le mois de juillet dernier, "dans le cadre de la solidarité sociale dont elle fait preuve à plusieurs occasions, d'autant plus que ces associations constituent l'épine dorsale de la boxe nationale", conclut le communiqué.