La FRMA aspire à élargir la base des pratiquants

La Fédération Royale marocaine d’athlétisme a adopté, à l’unanimité, ses rapports moral et financier au titre de la saison 2016-2017, lors d’une assemblée générale ordinaire (AGO), tenue mardi à Rabat.

Lors de cette AGO, qui s’est déroulée en présence, notamment du président de la FRMA, Abdeslam Ahizoune, et des représentants des Ligues régionales et d’Associations et sociétés sportives, le rapport moral, présenté par le secrétaire général de la FRMA, Mohamed Ghozlane, a mis en avant les différents chantiers menés par la FRMA dans l’objectif de développer l’athlétisme national et d’en élargir la base.

La prospection et l’encadrement des jeunes, issus en l’occurrence des établissements scolaires, faisaient partie de la stratégie de la FRMA pour mettre en œuvre son plan visant à vulgariser l’athlétisme chez les catégories des minimes, des cadets et des juniors, souligne le document.

Le rapport moral a également fait état de la croissance notable des cross-country, initiés par la FRMA et les Ligues régionales. Le nombre de compétitions s’est élevé de 159 lors de la saison précédente à 172 actuellement, alors que le total des participants est passé de 45.366 à 69.531.

Conscients du rôle primordial de la formation et du développement des compétences dans la promotion de l’athlétisme marocain, les centres régionaux et l'Académie internationale Mohammed VI d'athlétisme ont procédé, après présélection, à la formation de 131 athlètes par 27 entraîneurs, alors que l’Institut national d’athlétisme a accueilli 46 athlètes, dont 8 entraîneurs en ont assuré la formation.

Le staff des entraîneurs de ces établissements a, de son côté, été enrichi par 11 cadres, et ce dans le sillage de la coopération paraphée avec le ministère de la Jeunesse et des Sports.

A cette occasion, le point a été également mis sur la lutte anti-dopage, en évoquant les efforts de la FRMA pour consolider et renforcer les programmes anti-dopage, une action qui a été saluée par la Fédération internationale d’athlétisme. Ainsi, 346 contrôles ont eu lieu, dont 123 au cours des compétitions et 191 hors compétition. Il a été également procédé au prélèvement de 32 échantillons sanguins dans le cadre du passeport biologique.

Le rapport s’est ensuite attardé sur le grand succès de la dernière édition du Meeting International Mohammed VI de Rabat et les résultats positifs enregistrés par les athlètes nationaux dans les différentes manifestations continentales et internationales.

Concernant le rapport financier, les recettes de la saison 2016-2017 ont été estimées à 115,107 millions de dirhams. Les charges ont atteint les 90,774 millions de DH, réparties notamment entre la formation des athlètes (28,677 MD), le soutien des Ligues et des clubs (13,296 MD), l’organisation et la participation aux compétitions internationales (23,291 MD) et les charges des employés, transport et système informatique (12,756 MD).

Les dépenses des investissements initiés par la FRMA au titre de la saison 2016-2017, ont, quant à elles, atteint 5,3 millions de DH.

S'agissant des recettes de la prochaine saison, la Fédération prévoit un chiffre de 117,413 millions de dirhams, alors que les charges atteindraient 91,478 millions de dirhams.