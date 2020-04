La FIFA débloque 150 millions de dollars de subventions aux fédérations

La FIFA a annoncé le versement par anticipation "dans les prochains jours" de 150 millions de dollars de subventions à ses 211 fédérations membres, soit l'ensemble des aides pour les années 2019 et 2020, afin de faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus.

"Toutes les allocations restantes" destinées à couvrir les coûts opérationnels des fédérations membres dans le cadre du programme Forward, seront intégralement versées pour les années 2019 et 2020, a précisé la FIFA dans un communiqué.

Ainsi, le deuxième versement des coûts opérationnels pour 2020, "initialement prévu en juillet, sera payé immédiatement", a jouté l'instance.

La FIFA versera ainsi dans les prochains jours 500.000 USD à chaque association membre, indépendamment de sa taille, ainsi que toute allocation restante pour 2019 et 2020.