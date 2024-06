La FAO exprime ses remerciements à SM le Roi et au Maroc

L'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a organisé, mardi à son siège à Rome, une cérémonie en l'honneur du Maroc pour exprimer ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI et au Royaume, suite à l'attribution du 8ème Grand Prix mondial Hassan II de l'eau à cette Organisation, lors de la 10ème édition du Forum mondial de l'eau tenue le 20 mai dernier à Bali, en Indonésie.



Lors d’une réception, organisée à la prestigieuse salle Mohammed V à la FAO, le directeur général de l’Organisation onusienne, Qu Dungyu, a souligné l'importance du Prix Hassan II de l'eau, mettant en valeur cette '’reconnaissance pour la FAO et ses membres, ainsi que pour le secteur agricole’’.



‘’Le prix illustre également une reconnaissance de la direction exemplaire de la FAO et de son approche holistique dans la gestion de l'eau, consacrée par l'élaboration de divers programmes et le lancement de plusieurs initiatives’’, a indiqué M. Qu Dungyu.



Il a, en outre, salué ‘’le leadership du Maroc en matière de gestion des ressources hydrauliques et sa grande expertise en Afrique, en tant que modèle de gestion durable de l’eau, pour assurer la sécurité alimentaire’’.



Pour sa part, l'ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des agences des Nations unies à Rome, Youssef Balla, a souligné que le Maroc, doté de programmes phares en matière de gestion des ressources hydrauliques, accorde à la question de l’eau en Afrique une attention particulière, en encourageant le transfert de technologies et les investissements avec les pays africains frères, en vue de relever le grand défi de la rareté des eaux et la problématique de la sécurité alimentaire continentale.



Le 8ème Grand Prix mondial Hassan II de l'eau avait été remis à la FAO lors de la cérémonie d’ouverture de la 10ème édition du Forum mondial de l’eau par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, accompagné du ministre de l’Equipement et de l’Eau Nizar Baraka.



Retenue parmi 84 candidatures reçues par le secrétariat du Grand Prix mondial Hassan II de l’eau, la FAO a reçu un chèque d’une valeur de 500.000 dollars américains, pour son engagement en faveur de "la sécurité des ressources en eau pour la souveraineté alimentaire et le partage de la prospérité ".