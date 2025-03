La DGSN forme les adouls du Maroc pour lutter contre les mafias immobilières

Le Conseil régional des adouls de la Cour d’appel de Tanger a organisé des sessions de formation en partenariat avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord signé entre l’Ordre national des adouls du Maroc et la DGSN.



Cet accord vise à permettre aux adouls de lutter contre la fraude et la falsification, ainsi qu’à combattre les mafias immobilières en leur fournissant des moyens techniques et technologiques avancés pour vérifier les identités et détecter les falsifications de cartes d’identité suspectes.



Said Saroukh, président du Conseil régional des adouls de la Cour d’appel de Tanger, a déclaré à la presse que cette initiative s’inscrit dans la politique de l’Etat visant à doter les professionnels de la fonction notariale d’outils modernes.



Il a souligné que la profession d’adoul, l’une des plus anciennes et importantes professions juridiques, joue un rôle central dans la conclusion des contrats, la documentation des transactions et la protection des droits de propriété, notamment dans le domaine foncier.



M. Saroukh a précisé que cet accord a pour principal objectif de permettre aux adouls de vérifier l’identité des parties et de s’assurer de leur authenticité afin de les protéger contre toute tentative de fraude.



Il vise également à renforcer la sécurité contractuelle et la crédibilité des documents notariés. En outre, cette initiative contribue à la lutte contre les réseaux de falsification et d’escroquerie qui utilisent des moyens technologiques pour s’approprier illégalement les biens d’autrui.



Idriss Trali, membre du bureau exécutif de l’Ordre national des adouls du Maroc, a également déclaré à la presse que ces sessions de formation ont pour but d’enseigner aux adouls l'utilisation des outils technologiques modernes liés à la carte nationale d’identité afin de garantir l’authenticité des contrats.



M. Trali a ajouté que cette démarche vise à renforcer la coopération entre l’Ordre national des adouls et la DGSN tout en améliorant les procédures notariales.



Ainsi, les adouls seront équipés de dispositifs permettant de lire les données des cartes nationales d’identité, ce qui leur permettra de vérifier immédiatement l’identité des contractants. Cette mesure jouera un rôle clé dans la lutte contre la falsification et la fraude dans les transactions immobilières et l’authentification notariale.



Les organisateurs ont souligné que ces formations, menées en partenariat avec la DGSN et les institutions de l’Etat, font partie d’un programme de formation continue destiné à préparer les adouls à l’utilisation des plateformes numériques modernes. Cette initiative contribuera à l’amélioration de la qualité des documents notariés et garantira la rigueur des procédures.



H.T