Libé
Mercredi 21 Janvier 2026

Libé
Mercredi 21 Janvier 2026

La DGSN dément le décès d'un stadier suite à une agression criminelle au Complexe Prince Moulay Abdellah lors de la finale de la CAN
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti catégoriquement les informations mensongères relayées par certains comptes sur les réseaux sociaux au sujet d'"un décès présumé qui aurait été enregistré à la suite d'une agression criminelle, dont la victime a été un stadier au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN-2025)".

Les services de la Sûreté nationale affirment qu'"aucun décès n’a été enregistré parmi les agents de sécurité privés, ni parmi les ramasseurs de balles et qu'aucune procédure de constatation d'une dépouille de personne décédée en relation avec des événements liés à l'hooliganisme n'a été effectuée", indique un communiqué de la DGSN, précisant que ces données ont été confirmées après vérification auprès des différents établissements de santé.

"Tout en réfutant ces informations mensongères, les services de la Sûreté nationale soulignent qu'ils ont notifié aux autorités judiciaires compétentes le contenu desdites publications trompeuses, tout en sollicitant leurs instructions concernant l'ouverture d'enquêtes judiciaires visant à identifier les personnes impliquées dans leur publication et leur diffusion, le but étant de déterminer les responsabilités et d’établir les sanctions juridiques", ajoute la même source.


