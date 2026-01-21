La DGSN dément le décès d'un stadier suite à une agression criminelle au Complexe Prince Moulay Abdellah lors de la finale de la CAN

-
Message de condoléances et de compassion de SM le Roi aux Souverains d'Espagne suite à l'accident ferroviaire d'Adamuz
Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie vote contre le projet de loi relatif aux Agences urbaines régionales
La pertinence du plan marocain d'autonomie mis en avant lors d’une conférence à Es-Semara
Apports hydriques : Plus de 4 milliards de mètres cubes au 20 janvier
Les services de la Sûreté nationale affirment qu'"aucun décès n’a été enregistré parmi les agents de sécurité privés, ni parmi les ramasseurs de balles et qu'aucune procédure de constatation d'une dépouille de personne décédée en relation avec des événements liés à l'hooliganisme n'a été effectuée", indique un communiqué de la DGSN, précisant que ces données ont été confirmées après vérification auprès des différents établissements de santé.
"Tout en réfutant ces informations mensongères, les services de la Sûreté nationale soulignent qu'ils ont notifié aux autorités judiciaires compétentes le contenu desdites publications trompeuses, tout en sollicitant leurs instructions concernant l'ouverture d'enquêtes judiciaires visant à identifier les personnes impliquées dans leur publication et leur diffusion, le but étant de déterminer les responsabilités et d’établir les sanctions juridiques", ajoute la même source.