La Cour pénale internationale a 20 ans

Ce mois-ci marque le 20e anniversaire de la première session de la Cour pénale internationale en vertu du Statut de Rome, une étape importante dans les efforts visant à mettre fin à l'impunité pour les atrocités de masse. La première génération d'opérations de la CPI montre à quel point elle est nécessaire – et ce qu'il reste encore à faire pour maximiser son impact.



Le concept de justice internationale est né comme un phénix des cendres de l'Holocauste et a été mis en pratique pour la première fois lors des procès de Nuremberg des dirigeants nazis en 1945. Un nouvel accent sur l'individu - sur le civil qui mérite d'être protégé et sur l'auteur qui mérite d'être puni – a marqué un changement décisif par rapport à un système dans lequel les chefs d'Etat avaient le droit de tuer ou de torturer toute personne à l'intérieur de leurs frontières. L'idée de la responsabilité pénale individuelle pour les atrocités de masse a remis en question l'ancienne notion de souveraineté étatique sans entraves et sa philosophie animatrice selon laquelle « la force fait le bien ».



Les efforts visant à faire en sorte que les auteurs d'atrocités de masse rendent des comptes se sont poursuivis sous diverses formes, notamment par le biais de tribunaux spéciaux ad hoc créés par le Conseil de sécurité des Nations unies. Mais en tant que lieu permanent pour garantir la justice aux victimes et la responsabilité des auteurs de violations, la CPI est le joyau de la couronne du système actuel. Elle continue de représenter le plus grand espoir de justice internationale.



En complément de la CPI, il y a le régime de sanctions internationales, qui comprend des normes juridiques mondiales (appelées lois Magnitsky ) qui permettent des mesures punitives - interdictions de voyager, saisies d'actifs, interdictions financières et, au Canada, réaffectation d'actifs - contre des individus spécifiques responsables d’abus des droits de l'Homme.



La CPI et les sanctions ciblées sont importantes en elles-mêmes ; mais pour réaliser leur plein potentiel, elles doivent se renforcer mutuellement. Par exemple, le régime de sanctions devrait être déployé contre toute personne qui se soustrait à un mandat d'arrêt de la CPI, ou contre les responsables étrangers des Etats du Statut de Rome qui ne coopèrent pas avec la CPI dans l'accomplissement de sa mission.



L'un des plus grands défis de la CPI a été de veiller à ce que les mandats d'arrêt soient exécutés. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir a voyagé librement pendant des années – effectuant plus de 100 voyages à l'étranger dans divers pays – alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI. L'échec de l'arrestation de Bashir a érodé la crédibilité de la CPI et sapé considérablement son effet dissuasif. Mais si l'image d'un Bashir volant librement devait être remplacée par celle d'un président menotté à l'aéroport, l'histoire de la justice internationale commencerait à être très différente.



Les Etats parties au Statut de Rome sont tenus de coopérer avec la CPI. Mais que se passe-t-il s'ils refusent, comme dans le cas de Bashir ? C'est là qu'interviennent les sanctions. Celles-ci peuvent être imposées à ceux qui se soustraient à un mandat d'arrêt de la CPI ainsi qu'aux responsables étrangers qui manquent à leur obligation de coopérer avec la CPI.



Nous savons que des mesures ciblées peuvent persuader les responsables de l'Etat de changer de cap, car nous avons vu des «carottes» et des «bâtons» - des incitations et des mesures coercitives - travailler ensemble pour obtenir des arrestations dans le passé. Par exemple, la promesse d'une éventuelle adhésion à l'UE a convaincu le gouvernement serbe de livrer Ratko Mladić pour qu'il soit jugé à La Haye pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide pendant la guerre de Bosnie de 1992-1995. De même, l'offre du gouvernement américain d'une récompense de 5 millions de dollars pour l'arrestation des fugitifs de la CPI a abouti à la remise du chef de milice Bosco Ntaganda à la cour en 2013, ainsi qu'à l'arrestation et à la capture de divers autres fugitifs du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie.



Les "bâtons" - tels que les menaces de pression économique - se sont également avérés efficaces. Par exemple, une menace américaine de suspendre l'aide a conduit le président yougoslave de l'époque, Vojislav Koštunica, à changer d'avis en 2001, entraînant l'extradition de Slobodan Milošević à La Haye pour être jugé par un tribunal international.



Pour exercer un tel effet de levier de manière plus cohérente, les Etats dotés d'une législation existante sur les sanctions devraient modifier leurs lois ou réglementations pour inclure les demandes du procureur de la CPI parmi les déclencheurs de l'examen de nouvelles désignations de sanctions. Si tous les Etats membres de la CPI adoptaient une telle politique, 123 pays deviendraient interdits aux suspects en fuite.



La mise en œuvre coordonnée de sanctions ciblées dans ces circonstances contribuerait à faire progresser les droits de l'Homme et l'ordre fondé sur des règles qui les protège. En entremêlant deux des tendances les plus transformatrices de la justice internationale - les procès et les sanctions - nous pouvons garantir que l'effort de lutte contre l'impunité se renforce, plutôt qu'il ne s'affaiblit, au fil du temps. Les victimes des pires crimes du monde ne méritent rien de moins.



Par Irwin Cotler, Allan Rock et Brandon Brandon



Irwin Cotler, ancien ministre de la Justice, procureur général et député du Canada, est l'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme.

Allan Rock, ancien ambassadeur du Canada aux Nations unies, est membre du World Refugee & Migration Council.

Brandon Silver, avocat spécialisé dans les droits de l'Homme, est directeur des politiques et des projets au Centre Raoul Wallenberg pour les droits de l'Homme.