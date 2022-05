La Cour constitutionnelle annule les élections législatives de la circonscription d’Al Hoceima

La Cour constitutionnelle du Royaume a émis son jugement n° 179/22 décidant l’annulation des résultats des élections parlementaires de la circonscription législative d’Al Hoceima au terme du scrutin du 8 septembre et l’organisation d’une nouvelle élection conformément à la loi en vigueur.



Cette décision a généré une grande satisfaction dans les milieux de l’opinion publique de la province d’Al Hoceima, au niveau de la région du Nord et à travers tout le pays.



Il est à rappeler, à cet égard, que Abdelhaq Amghar, en sa qualité de tête de liste de l’Union socialiste des forces populaires avait intenté une action en recours contre l’élection proclamée des candidats de ladite circonscription, s’appuyant sur des documents et preuves irréfutables actant de manquements et d’infractions commis lors de ce processus électoral.

D’ailleurs, Amghar a été escompté vainqueur de cette élection, ayant récolté les scores élevés avérant sa victoire tout au long de la nuit dudit scrutin. Et coup de théâtre incongru, victoire incompréhensible de ses adversaires (…).



Ainsi, l’annulation de l’élection de cette circonscription est considérée comme une grande victoire politique et morale de Abdelhaq Amghar et des militants du parti dans la province et la région eu égard à la place privilégiée dont jouit ce grand acteur politique au milieu de la scène partisane locale et régionale de par son déploiement sérieux et assidu en tant que parlementaire et responsable régional au service des intérêts de la population …



C’est là également l’occasion de se désapproprier la confiance à l’action politique et aux élections en condamnant toute sorte de fraude et en érigeant la reddition des comptes comme règle fondamentale.