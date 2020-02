La Commission de la programmation n’en fait qu’à sa tête

Désormais, c’est officiel. La rencontre devant opposer le CAYB au Wydad pour le compte de la 17ème journée du championnat national de football, Botola Pro D1, aura lieu, enfin de compte, ce samedi à 17 heures au stade municipal de Berrechid. Ce match était prévu initialement vendredi en prologue de cette manche.

Un chamboulement de date qui s’ajoute à un autre ajournement de dernière minute qui a provoqué l’ire et du RBM et du Raja. Ces deux clubs qui devaient en découdre jeudi pour le compte de la 16ème journée du championnat ont été informés mercredi en fin d’après-midi que leur confrontation a été reportée jusqu’à vendredi à 17 heures au stade municipal d’Oued Zem.

La LNFP n’a pas justifié officiellement ce report, mais certains avancent des raisons sécuritaires, du fait que jeudi devait coïncider avec l’anniversaire du Mouvement du 20 février.

Une autre source indique que cet ajournement est expliqué par un dysfonctionnement de la VAR. Toutefois si l’on se réfère au règlement de compétitions sur la VAR, diffusé sur le site de la FRMF, cela ne justifie en aucun cas le report du match. Le texte souligne que « Lorsque la « VAR » programmée pour une rencontre est non opérationnelle, soit avant ou en cours du match, suite à des causes techniques, panne d’électricité ou autres ; cet incident n’aura aucun impacte ni sur le déroulement de la partie ni sur son résultat, et ne donne aucun droit au recours à des réclamations ou réserves».

Comme précité, ce report n’a pas été du tout apprécié par les dirigeants mellalis qui estiment qu’il ne peut que perturber davantage leur club qui n’arrive toujours pas à entrevoir le bout du tunnel. D’autant plus que cet ajournement intervient alors que le RBM, bon dernier du concours, aura à se déplacer jusqu’à Tétouan en vue d’affronter le MAT mardi prochain à 19 heures. Autrement dit, au lieu de quatre jours, le Raja de Béni Mellal n’aura que trois jours de récupération, sachant qu’il aura à se taper un long «trip» par bus jusqu’au Nord du pays.

Et c’est cette même contrainte qui se pose au Raja qui a demandé à ce que son prochain match de championnat contre la Renaissance de Zemamra, prévu lundi prochain au Complexe Mohammed V, soit reporté jusqu’après la partie des quarts de finale aller de Ligue des champions, vendredi prochain à Casablanca contre le TP Mazembe de la RD.Congo.

Bref, une programmation qui n’en finit pas de faire parler d’elle et de créer des misères à pas mal de clubs. Il est grand temps que ça cesse et pour de bon, car ça y va de l’image d’un championnat qui se veut professionnel.