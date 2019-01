La Colombie réitère son soutien à notre intégrité territoriale

Une délégation parlementaire colombienne, conduite par le président de la commission des relations extérieures du Sénat, Jaime Duran Barrera, a salué mardi à Rabat la dynamique réformatrice en cours dans divers domaines au Maroc, appelant à une coopération bilatérale accrue pour répondre aux aspirations et ambitions des deux peuples amis.

Le Maroc est le deuxième plus important partenaire de la Colombie dans le monde arabe, a souligné la délégation lors de ses entretiens avec le président du groupe d'amitié Maroc-Colombie et membre du bureau de la Chambre des conseillers, Mohamed Adal, et le président de la commission des affaires étrangères, des frontières, de la défense nationale et des zones marocaines occupées, Mohamed Rezma.

Elle a à cet égard fait part de son ambition de tirer profit de «l'expérience pionnière» du Royaume dans nombre de domaines où il a réalisé des progrès significatifs, à l'instar des énergies renouvelables.

Cité dans un communiqué de la deuxième Chambre, le président de la commission des relations extérieures du Sénat colombien s'est félicité de la qualité des relations maroco-colombiennes comme en témoignent le dialogue politique et la coopération bilatérale dans des domaines variés.

Au sujet de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, la délégation a réitéré le soutien du Parlement colombien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l'ensemble de son territoire ainsi qu'à l'initiative d'autonomie des provinces du Sud en tant que solution politique crédible, sérieuse et jouissant d'un large appui auprès de la communauté internationale.

Elle n'a pas manqué de pointer du doigt les violences commises par le Polisario qui continue de bafouer les droits les plus élémentaires des populations séquestrées dans les camps de Tindouf.

Pour sa part, Mohamed Adal a mis en avant l'excellence des relations unissant le Maroc et la Colombie, fondées sur le respect mutuel et la convergence de vues sur les diverses questions régionales et internationales, rappelant l'importance de la tournée historique effectuée en 2004 par S.M le Roi Mohammed VI dans plusieurs pays d'Amérique Latine et l'impulsion donnée aux relations de coopération avec ces Etats dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Evoquant les moyens de promouvoir les relations entre les deux institutions législatives, il a appelé à agir ensemble en vue de donner un nouvel élan à l'action du groupe d'amitié entre la Chambre des conseillers et le Sénat colombien, d'autant plus que le Parlement colombien est membre actif au sein du Parlement andin auprès duquel le Parlement marocain jouit du statut de partenaire avancé en vertu du mémorandum d'entente signé en juillet 2018.

Les deux Chambres du Congrès colombien avaient adopté, en décembre dernier, une résolution exprimant sans équivoque leur plein soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc, tout en dénonçant les graves violations des droits de l’Homme ainsi que les pratiques inhumaines auxquelles sont soumises les populations séquestrées par le Polisario dans les camps de Tindouf.