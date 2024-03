La Colombie piège l'Espagne   

Un bijou du latéral droit Daniel Muñoz a offert à la Colombie la victoire (1-0) contre l'Espagne, vaine dominatrice, vendredi à Londres, en match amical préparatoire à la Copa America pour la première et à l'Euro-2024 pour la seconde. C'est contre le cours du jeu, mais finalement plus réalistes et saignants, que les Colombiens ont pris l'avantage définitif à l'heure de jeu.



Au bout d'un contre rapide, l'ancien milieu offensif de Monaco James Rodriguez, entré à la pause, a slalomé côté gauche de la défense espagnole avant de centrer au second poteau vers Muñoz qui a placé sa demi-volée en extension sous la barre.

La Roja tentera de mieux faire mardi contre le Brésil, la Colombie affrontant pour sa part la Roumanie.