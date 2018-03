La Chine “pétrovore” s’est réveillée

La Chine, deuxième plus gros consommateur de pétrole au monde, dispose désormais de ses propres contrats pétroliers à terme. Les échanges ont débuté sur le Shanghai International Energy Exchange. Ils sont ouverts aux investisseurs étrangers et libellés en yuan.

La stratégie des autorités chinoises est double. En tant que premier importateur net de pétrole brut au monde - ses achats ont encore bondi de 10% en 2017 - Pékin veut jouer un rôle plus important dans la fixation du prix et de, manière générale, de s'assurer les conditions d'approvisionnement en matières premières les plus favorables possibles, tout en étendant son influence économique.

Ses contrats à terme, auront-ils un impact réel sur le marché d’approvisionnement en pétrole au niveau international ? « Il s’agit d’un jeu de spéculation et d’influence à court terme. Cette influence concerne en premier lieu le volet financier de la demande mais pas l’offre puisque ce sont les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) qui contrôlent réellement les prix. Pourtant, le lancement de ces contrats pourrait être favorable à la demande dans la mesure où il y aura de nouveaux acheteurs et vendeurs sur la scène internationale qui ne passeront pas par le Nymex de New York ou par l’ICE de Londres», nous indiqué Hicham Attouch, président du Forum des économistes marocains. Et de préciser : «L’entrée en jeu de la Chine signifie l’entrée de nouveaux acquéreurs-vendeurs et cela pourrait se révéler positif pour des pays comme le Maroc puisque le monopole de la vente sera levé. Les nouveaux contrats chinois sont destinés à acheter et à vendre du pétrole et non pas à le stocker ».

Et l’approvisionnement du marché marocain dans tout cela ? « Le Maroc aura désormais la possibilité de diversifier ses sources d’approvisionnement en pétrole et il ne sera plus lié aux seuls marchés américains et européens. Ceci d’autant plus que les relations entre Pékin et Rabat sont au beau fixe», nous a affirmé notre source. Et d’expliquer : « La structure du marché pétrolier mondial n’est plus comme elle l’était. Nous sommes passés d’un système de gré à gré à un système de transactions internationales. Et cela offrira la possibilité au Maroc de choisir entre New York, Londres et Shanghai. Le nouveau jeu de la concurrence en cours pourrait bien jouer au profit de notre pays».

Et qu’en est-il des échanges qui seront libellés en yuan? « A priori, le dollar garde la main. Comme ce fut le cas lors du conflit entre les Etats-Unis et l’Iran, obligeant ce dernier à convertir ses échanges en euro, mais cela n’a eu aucun effet puisque les contrats internationaux se font 80% en dollar au niveau du marché international. Les transactions en yuan sont obligées de passer par le dollar qui reste une monnaie d’échange internationale», nous a affirmé le président du Forum des économistes marocains. Et d’ajouter : « L’échange en yuan avec la Chine n’aura pas d’impact tant que nous sommes sous le régime de change qui a été mis en œuvre dernièrement. Ceci d’autant plus que nous ne sommes pas entrés dans un système de flexibilité totale, c’est-à-dire de liberté des transactions sur le marché des changes. Le règlement du pétrole chinois se fera en dollar et il ne faut pas s’attendre à ce que le Maroc enregistre des points sur ce volet».

Notre source estime que les choses vont évoluer à l’avenir mais à deux conditions : « Il faut que les contrats chinois à terme gagnent en efficacité et en visibilité sur le marché international notamment à moyen terme et que le processus de libéralisation du dirham soit stabilisé et finalisé mais cela risque de prendre entre cinq et dix ans», a-t-elle conclu.