La Chambre des représentants souligne la légitimité des actions menées par le Maroc à El Guerguarat

L’ Association des élus de Saguia Alhamra et Oued Eddahab (ASESARIO) a "salué hautement" l'opération menée par les Forces armées Royales (FAR), vendredi matin, dans la zone tampon d'El Guerguarat, en vue de "défendre les constantes de la nation, au premier rang desquelles l’intégrité territoriale du Royaume".



Dans un communiqué parvenu à la MAP, les élus du Sahara marocain soulignent également que cette opération a permis de mettre fin, de manière pacifique, sans accrochage ni menace pour la sécurité des civils, à "la situation illégale que les milices du Polisario ont tenté d’imposer au passage d'El Guerguarat" et de restaurer la libre circulation commerciale et civile dans cette zone reliant le Maroc à la Mauritanie.



En tant que représentants légitimes des habitants des provinces du Sud, les élus font part de "leur soutien total et inconditionnel aux sages décisions de SM le Roi Mohammed VI, et leur volonté de se mobiliser pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume". Les membres de l'ASESARIO expriment aussi leur "leur grande estime et gratitude" aux éléments des FAR "pour leurs immenses sacrifices" afin de défendre l'intégrité territoriale du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des FAR. Ils appellent en outre la communauté internationale à assumer ses responsabilités dans cette "conjoncture critique" que traverse la région pour mettre un terme aux provocations du Polisario", "et ceux qui le manipulent", visant à saper la stabilité et la sécurité de la région. "Nous tenons le Polisario entièrement responsable de ce qu'il adviendra de la situation en raison de ses actes imprévisibles et mal calculés et de sa persistance à violer l'accord de cessez-le-feu" au mépris des rappels à l'ordre lancés par la communauté internationale et les Nations unies, font-ils observer. A haute voix, les élus du Sahara marocain condamnent ces violations à répétition menées par le Polisario de l’accord de cessez-le-feu, mettant en garde que ces provocations des milices séparatistes "pourraient entraîner la région dans une spirale d’instabilité aux conséquences imprévisibles". Ils rappellent que les séparatistes ont bloqué la circulation civile et commercial et multiplié les provocations depuis des semaines à El Guerguarat, "une situation que le Royaume du Maroc a traitée avec beaucoup de retenue et un sens élevé de responsabilité" et dans le respect total de la légalité internationale. Avec une détermination sans faille, les membres de l’ASESARIO réitèrent leur "pleine implication dans la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, quoi que cela nous coûte".