La Chambre des représentants organise une rencontre sur les “médias et société”

La Chambre des représentants a organisé, mercredi à Rabat, une rencontre sous le thème "Médias et société: défis et enjeux futurs".



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement de la réflexion sur l'avenir des médias, vu les mutations que connaît le secteur et l'émergence du numérique et d'autres moyens de communication.



Lors de cette rencontre tenue en présence notamment du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et des présidents des groupes parlementaires, les intervenants ont noté que les médias nationaux ont connu ces dernières années un important développement et contribué au renforcement de l'édification démocratique, soulignant la nécessité de réexaminer le modèle économique de l’entreprise médiatique, à travers l’encouragement des investissements dans ce domaine.



Après avoir mis l’accent sur les contraintes qu’affronte le secteur, ils ont jugé nécessaire de mettre en place une nouvelle vision relative au fonctionnement des établissements médiatiques, à la lumière des mutations que connaît le secteur, notamment avec l'émergence de la presse électronique et les nouveaux moyens de communication.



Les participants à cette rencontre à laquelle ont également pris part des académiciens et des acteurs médiatiques, ont rappelé les recommandations du dialogue national "Médias et société" organisé en 2010, portant sur la nécessité de mener des réformes au niveau de l’entreprise de presse de manière à lui permettre de s'ouvrir sur son environnement économique.



S’agissant de la loi relative au statut des journalistes professionnels, les participants ont considéré que ce texte juridique requiert une refonte vu les développements que connaît le paysage médiatique, appelant à traiter les médias en tant que service public et à proposer des solutions pratiques pour surmonter les obstacles que connaît le secteur.



En outre, ils ont souligné l'impératif d'élargir la formation dans le domaine des médias et d'encourager la formation continue, appelant à promouvoir la recherche scientifique médiatique et à soutenir ses établissements.