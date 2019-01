La Chambre des représentants annonce les résultats définitifs des concours de recrutement

La Chambre des représentants a annoncé les résultats définitifs des concours de recrutement au sein du corps des fonctionnaires de la Chambre et qui concerne 20 postes budgétaires au titre de l’année 2018, et ce, dans le but de satisfaire les besoins urgents en ressources humaines qualifiées.

Ces concours se sont déroulés dans le respect total des conditions de transparence et d’égalité des chances conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre des représentants et qui exige la nécessité d’organiser un concours pour accéder au corps des fonctionnaires de la Chambre, tout en annonçant les concours via la presse nationale et informant les concernés de toutes les étapes à travers le portail électronique de l’emploi public et le portail électronique de la Chambre des représentants.

Le Bureau de la Chambre des représentants a veillé à poursuivre le bon déroulement de cette opération et a constitué une commission composée de ses membres pour la supervision seulement, tout en confiant à l’Ecole nationale supérieure de l’administration le soin d’organiser le concours, à commencer par la vérification des critères de candidature exigés, en passant par l’organisation des examens écrits et oraux et enfin par la présentation des résultats définitifs à la commission.

Et conformément à ce qui a précédé, il a été décidé de recruter 19 candidats sur 1384 qui ont présenté leur candidature aux postes à pourvoir, dont 559 ont présenté leur candidature par voie électronique, tout en soulignant qu’un poste est resté vacant, car les candidats ne disposent pas de critères requis.