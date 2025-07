La Chaire des études marocaines à l’Université Al-Qods célèbre la Fête du Trône

SPECIAL. L’Université Al-Qods a abrité samedi une rencontre organisée dans le cadre du programme académique de la Chaire des études marocaines, à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône, en présence de responsables et d’universitaires marocains et palestiniens.



Placée sous le thème "La Fête du Trône au Royaume du Maroc : entre traditions et ambitions de réforme et de modernisation", cette rencontre s’est déroulée en présence, notamment, de l’ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane, du directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, et de la présidente de la Chaire, Safa Nasser Eddine.



Dans une allocution prononcée au nom du président de l’Université, le vice-président chargé des affaires académiques, Ahmed Al-Qutb, a exprimé sa fierté de la création de la Chaire des études marocaines qui constitue une plateforme pour le renforcement des relations scientifiques et culturelles entre la Palestine et le Maroc.



M. Al-Qutb a salué, par là même, la participation de responsables et d’universitaires marocains à cette rencontre qui offre aux étudiants et enseignants palestiniens l'opportunité de découvrir davantage le Royaume du Maroc, ses institutions, son histoire, ses figures emblématiques ainsi que sa littérature et ses arts, objectifs fondamentaux portés par la Chaire.



Pour sa part, M. Cherkaoui a souligné que la création de cette Chaire vient renforcer la présence académique du Maroc en Palestine, dans le cadre du dispositif institutionnel mis en place par le Royaume à Al-Qods, notamment le Centre culturel marocain (Bayt Al-Maghrib) dans la vieille ville, l’Observatoire "Arribat" pour l’observation, le suivi et l’évaluation à Sheikh Jarrah et le Centre de recherches et d’études "Bayt Al-Maqdis" qu'abrite le siège de l’Agence à Rabat.



Ce dispositif intégré, a-t-il précisé, "reflète la présence historique du Maroc à Al-Qods et en Palestine, fondée sur des choix constants illustrant le véritable sens de solidarité qui fut jadis portée par les valeurs de lutte et de sacrifice et qui est aujourd’hui renouvelée à travers la connaissance et les sciences humaines et sociales, toujours au service de la cause juste des Palestiniens".



Dans son intervention à cette occasion, M. Meziane a évoqué la singularité du modèle marocain dans le renforcement de la continuité de l’État et le développement de ses institutions, en s'attardant sur la Fête du Trône et ses dimensions historique, politique, juridique et religieuse.



L’ambassadeur a également mis en exergue les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la cause palestinienne.



A son tour, Jamal Eddine Benaïssa, professeur de droit et expert marocain en gouvernance, s'est penché sur les transformations constitutionnelles et institutionnelles qu’a connues le Maroc au cours des deux dernières décennies à travers les fonctions des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, mettant en exergue les apports de la Constitution de 2011, notamment en matière de renforcement des mécanismes de reddition des comptes et de consécration de la démocratie participative.



La participation de responsables et d’universitaires marocains à cette rencontre reflète la solidarité du Maroc envers les Palestiniens, a souligné M. Benaïssa, notant que la création d’une Chaire marocaine à l’Université Al-Qods permettra aux chercheurs marocains de contribuer à l’édification d’un pôle de recherche scientifique porteur de la vision du Royaume en matière de soutien à la cause palestinienne, érigée par Sa Majesté le Roi en priorité nationale, au même titre que la question de l’intégrité territoriale.



Pour sa part, Mme Nasser Eddine a indiqué que cette initiative, fruit d’un partenariat avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et l’Association du Centre culturel marocain (Bayt Al-Maghrib) à Al-Qods, représente une étape stratégique dans le renforcement des liens académiques et culturels unissant la Palestine et le Maroc.



Cette rencontre scientifique, a-t-elle poursuivi, témoigne de l’intérêt commun porté à l’ouverture de nouvelles perspectives de recherche consacrées à la mise en lumière de l’expérience marocaine en matière de réformes constitutionnelles et politiques, à la faveur des avancées majeures accomplies sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Et d'ajouter que la Chaire des études marocaines compte lancer une série de conférences et de programmes de recherche pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle des enjeux sociaux, économiques et scientifiques et promouvoir le dialogue culturel entre les deux peuples frères.



Avant l'ouverture des travaux de la rencontre, les participants avaient visité une exposition présentant les projets et les publications de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, dans le but d'éclairer les étudiants et les enseignants sur les différents programmes menés par l'Agence et leur impact sur les Maqdessis.