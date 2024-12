La Chabiba ittihadia appelle les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales pour qu’ils puissent exercer leur droit constitutionnel en toute responsabilité

Le Bureau national de la Chabiba ittihadia a tenu, vendredi dernier, une réunion par visioconférence, sous la présidence du Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, et en présence d’Abdellah Sibari, membre du Bureau politique chargé du secteur de la jeunesse.



Lors de cette réunion, le Premier secrétaire de l’USFP a salué la dynamique organisationnelle de la Chabiba, tout en se félicitant du succès de la récente session du Conseil national de la Chabiba tenue au siège central du parti à Rabat et en mettant en avant les grands espoirs que l’USFP place en sa jeunesse, qu’elle considère comme une force motrice et contributive au changement positif.



Dans son communiqué, la Chabiba ittihadia a appelé les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales pour qu’ils puissent exercer leur droit constitutionnel en toute responsabilité.

Le Bureau national a également annoncé son engagement à participer pleinement à cette révision des listes électorales, en mobilisant ses militants et militantes à travers l’organisation de campagnes dans les locaux du parti et sur les réseaux sociaux.



Les membres du Bureau national ont réitéré leur engagement continu à œuvrer pour un Maroc démocratique et moderne, où la liberté, la dignité et le bien-être sont garantis pour tous. Ils ont souligné l’importance de renforcer la stabilité et la prospérité du pays tout en encourageant une participation citoyenne active à même de consolider le choix démocratique et l’Etat des institutions.



Conscient des défis politiques, économiques et sociaux actuels, le Bureau national a dénoncé le recul inquiétant dans la gestion de la chose publique, marqué par l’hégémonisme gouvernemental et la marginalisation des voix critiques.



L’essence de la pratique démocratique, selon la Chabiba ittihadia, consiste dans la présence des forces d’opposition dont le rôle est de mettre en garde contre les défauts dans la gestion de la chose publique par le gouvernement. « Cette pratique a disparu au cours des dernières années de la gestion gouvernementale, ce qui a impacté négativement la participation des citoyens lors des élections du 8 septembre 2021 », a précisé la Chabiba ittihadia.



H.T