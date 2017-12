La Caravane OCP Céréales & Légumineuses fait le plein

Près de 3400 agriculteurs ont pu bénéficier de près de 150 ateliers initiés dans le cadre de la 6ème Caravane OCP Céréales & Légumineuses, qui a sillonné récemment 4 régions céréalières du Royaume.

Ces ateliers ont été préparés dans le cadre d’un dispositif pédagogique se focalisant sur l’agriculteur, ses besoins en fertilisation raisonnée et la nécessité d’assurer la durabilité de son activité.

Au total plus de 4000 personnes ont pu assister aux 4 étapes de cette 6è Caravane spécifique, organisée par le Groupe OCP et la Fondation OCP, rapporte la MAP.

Dans un communiqué, l’OCP a indiqué que la Caravane «a atteint pleinement ses objectifs en tant que véritable outil de proximité qui a prouvé son efficacité en matière d’organisation, de capacité de mobilisation, d’accompagnement et d’encadrement des agriculteurs». Cette édition a connu la distribution de 27 tonnes d’engrais au profit d’agriculteurs, a-t-on précisé.

Les nouvelles technologies ont été au cœur du dispositif notamment à travers des déclinaisons digitales de la Carte de fertilité des sols qui couvre aujourd’hui plus de 7,12 millions d’hectares de terres agricoles, sur l’ensemble de la surface agricole utile.

Le dispositif déployé sur le terrain compte d’importantes ressources humaines et matérielles dont un laboratoire mobile d’analyse de sol et une plateforme informatique contenant la base de données de la carte de fertilité.

Selon l'Office, l’expérience caravanes a également pu bénéficier à près de 40 doctorants et étudiants en master qui ont pu être sensibilisés.

Organisée en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux & Forêts et les partenaires distributeurs d’engrais OCP, la Caravane agricole OCP constitue une initiative qui, depuis son lancement en 2012, a permis de toucher près de 31.400 agriculteurs. Elle vise à promouvoir l’utilisation rationnelle et raisonnée des engrais au Maroc pour une agriculture moderne, performante et durable.

Les agriculteurs bénéficient à ce titre de l’action directe des distributeurs d’engrais phosphatés qui s’engagent à les encadrer et les former aux meilleures pratiques de la fertilisation. (MAP)