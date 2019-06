La CMR, un acteur majeur dans la gestion des régimes de retraite du secteur public

La Caisse marocaine des retraites (CMR) est un acteur majeur dans la gestion des régimes de retraite du secteur public et un investisseur institutionnel de premier plan, a affirmé récemment à Rabat, le ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Benchaaboun.

Intervenant lors de la session du Conseil d'administration de la CMR, le ministre, président du Conseil, a indiqué que trois ans après l'adoption de la réforme paramétrique du régime des pensions civiles, le gouvernement a engagé la deuxième phase de la réforme globale des régimes de retraite nationaux par la réalisation d'une étude permettant une formulation des propositions concrètes à débattre avec les partenaires socioéconomiques, conformément aux conclusions du dialogue social, rapporte la MAP.

Insistant sur l’importance de préserver les équilibres financiers des régimes que la CMR gère, M. Benchaaboun a relevé que parmi les résultats importants de ce dialogue, figure l'augmentation du montant des allocations familiales, qui bénéficiera à plus de 353.000 allocataires de la CMR civils et militaires, indique un communiqué de la CMR.

Dans une perspective d'amélioration du service public, conformément aux hautes Orientations Royales, la transformation digitale de la CMR a permis sa contribution active à la préparation de la récente circulaire du Chef de gouvernement concernant la gestion électronique des dossiers de retraite des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, a-t-il fait observer.

Il a également mis en valeur l’importance du contrat-programme conclu entre l'État et la CMR pour la période 2018-2020, appelant à accélérer l'achèvement des autres projets du contrat, eu égard à leur incidence positive sur le développement futur de la Caisse.

Lors de cette réunion, le Conseil a approuvé les comptes de la CMR au titre de l’exercice 2018 et la création de deux délégations dans les régions de Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Ed Dahab, ainsi que l’ouverture d’un centre d’accueil de ses clients à Salé.

L'arrêté des états de synthèse de la CMR pour l’année 2018, la présentation des bilans actuariels des régimes de pensions civiles et militaires au titre du même exercice, les résultats de la gestion du portefeuille financier du régime des pensions civiles et les réalisations du contrat-programme au titre de 2018, étaient les points inscrits à l'ordre du jour de cette session.