La CCIS de Casablanca-Settat s'allie avec plusieurs organismes dans différents secteurs

S ix conventions de partenariat ont été signées, jeudi, entre la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCISCS) et les représentants de six établissements de différents secteurs. Concernant le secteur éducatif, une convention de partenariat a été signée entre la CCISCS et le lycée technique de Settat.



Paraphée par le président de la CCISCS, Hassane Berkani et Rachid Zaim Zouanat, directeur du centre BTS "Brevet de technicien supérieur" du lycée Technique-Settat.



Cet accord vise à améliorer le volet formation pratique des étudiants de la 1ère et la 2ème année préparant le diplôme de technicien spécialisé en toutes les filières, et à mener des activités socioculturelles communes liées à la gestion des entreprises.



La 2ème convention a été signée avec l’Association professionnelle pour l'entrepreneuriat fémininMaroc, représentée par sa présidente, Rachida El Mernissi. Elle a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat féminin, et encourager l’accès des femmes entrepreneurs au domaine de l’activité économique en les libéralisant et en appliquant le principe de l’équité.



Au niveau médical, un accord de coopération a été signé avec la clinique Avicenne des spécialités et paraphé par son directeur Abdelilah Mhadi. Il vise à faire bénéficier les membres, les adhérents et le personnel des tarifs préférentiels allant jusqu’à 20% de remise pour la radiologie.



Dans le même contexte, une convention a été conclue avec l’Association Mazagan des loueurs de voitures à El Jadida. Cette dernière, représentée par son président El Arbi Asmal, s’engage à offrir aux bénéficiaires des services avec un taux de réduction de 15%. Un accord a également été conclu avec Syndicat professionnel régional des opticiens d’El Jadida.



En vertu de ce partenariat, 20 % du prix du tarif actuel sera déduit pour tous les services que fournissent les opticiens soumis au syndicat. Le Président de la Chambre a également paraphé une entente de partenariat avec le directeur commercial de l’hôtel Hospitality INN, Rachid Boudi, qui offre des prestations préférentielles à tarif réduit en matière d'hébergement. S'exprimant à cette occasion, M. Berkani a indiqué que ces partenariats visent à faire profiter les employés de la Chambre de services diversifiés à prix réduits.