La CAN-2019 perd son tenant et son pays hôte

La Coupe d'Afrique des nations 2019 est décidément folle: après le Maroc vendredi, le Cameroun et l'Egypte, respectivement tenant du titre et pays organisateur, ont été sortis en huitièmes de finale, samedi.

Dès les quatre premiers huitièmes, la compétition perd trois prétendants au sacre final. Seul le Sénégal, vainqueur de l'Ouganda vendredi (1-0, but de Mané à la 15ème mn)), a tenu son rang jusqu'à présent.

Les Camerounais, quintuples vainqueurs de la CAN, ont été battus 3-2 par les Nigérians en début de soirée. Absents des deux dernières éditions, les Super Eagles prennent leur revanche sur les trois finales perdues face aux Lions indomptables (1984, 1988 et 2000).

Odion Ighalo a été le grand artisan de la victoire des Nigérians face aux joueurs de Clarence Seedorf en mettant au supplice la défense camerounaise, imperméable jusqu'à ce match. L'attaquant a inscrit un doublé et offert une passe décisive pour Alex Iwobi. Les Camerounais ont marqué par Stéphane Bahoken et Clinton Njie.

Les joueurs de Gernot Rohr affronteront...l'Afrique du Sud en quarts. Les Bafana Bafana ont créé l'autre grande surprise du jour en s'offrant une qualification 1-0 face à Mohamed Salah et ses coéquipiers. L'échec est retentissant pour les Pharaons qui n'avaient plus perdu un match à élimination directe à la CAN devant leur public depuis 1974.

Thembinkosi Lorch a mis un terme aux espoirs de huitième titre continental des 75.000 supporters égyptiens présents au stade international du Caire, en marquant le but de la qualification sud-africaine à la 85e minute.



Vendredi

Maroc-Bénin : 1-1 (1 tab à 4)

Ouganda-Sénégal : 0-1

Samedi

Cameroun-Nigeria : -2-3

Egypte - Afrique du Sud : 0-1



Programme du lundi

Huitièmes de finale

17h00 : Mali-Côte d’Ivoire (à Suez)

20h00 : Ghana-Tunisie (à Ismaïlia)