La CAF se penche sur la participation des sélections africaines au Mondial russe

Il faut mettre en place des programmes réels de formation et de gouvernance pour atteindre le niveau mondial, ont souligné les participants à une conférence de la Confédération africaine de football (CAF), tenue samedi à Rabat pour évaluer la participation des pays du continent au Mondial Russie-2018 de football.

"Si on prend en compte qu’il s’agit d’un échec, il faut assumer", a dit le président de la CAF, Ahmad Ahmad à cette occasion, soulignant la nécessité de faire une analyse minutieuse, pour avoir des constats et chercher avec les parties prenantes de potentielles solutions.

Cette conférence était organisée pour expliquer les raisons de l'élimination des cinq pays africains (Maroc-Tunisie-Egypte-Nigeria-Sénégal) dès le 1er tour de la Coupe du monde 2018.

Il a mis l’accent sur l’impératif de revoir le format des qualifications, mais surtout le football des jeunes (U20 et U23) et les programmes de formation.

"Les équipes européennes ont bien réussi ce Mondial parce qu’elles mettent en place des programmes cohérents de formation", a-t-il constaté, notant que l’exemple concret de l’efficacité de cette stratégie est la France.

"La France est championne du monde grâce à la formation ! Ils ont produit beaucoup de talents, devenus aujourd’hui des stars mondiales", a-t-il enchaîné.

La CAF est toujours prête à mettre en œuvre les suggestions et les propositions émanant des techniciens et spécialistes pour revaloriser le travail, a-t-il poursuivi.

Cette conférence, s’étalant sur deux jours et à laquelle ont pris part des légendes du football, notamment Aliou Cissé, ancien joueur et actuel sélectionneur du Sénégal, le Camerounais Patrick Mboma ou encore son compatriote Geremi Njitap, a été également l’occasion de mettre l’accent sur les moyens mis en place par la Russie pour organiser l’un des mondiaux les plus "beaux" et les plus "réussis" de l’histoire.

"Nous venons de vivre une Coupe du monde FIFA 2018 très riche à tous les niveaux", s'est-il réjoui, faisant savoir que la planification, le travail sérieux et l’ardent désir de servir son pays furent les principales clés qui ont rendu ce pays une vraie terre d’accueil et ce mondial l’un des plus beaux et des plus réussis de l’histoire du football mondial.

"Peut-on rêver d’appliquer à nos plus belles compétitions, la CAN ou la Ligue des champions, entre autres, de telles mesures pour espérer atteindre le très haut niveau dans l’organisation ?", s’est interrogé M. Ahmad.

"La réponse est oui", a-t-il tranché, précisant qu’il faut "revoir notre vision sur l’avenir, asseoir les bases d’une approche stratégique et mettre en place une feuille de route et de nouvelles règles bien définies de planification, de rigueur pour entrer dans une nouvelle ère. L’ère du travail bien fait".

De son côté, le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaâ, a indiqué que ce genre de conférences est l’occasion de réfléchir sur les mesures à prendre pour développer le football africain et permettre aux pays du continent de rivaliser avec l’ascension du football mondial.

"Il faut faire en sorte pour rattraper des décalages qui aujourd’hui deviennent de plus en plus des réalités, que ce soit au niveau de la pratique, de la formation et de la gouvernance du football", a-t-il insisté.

"A part quelques initiatives individuelles, les conditions de pratique ne répondent pas aux normes", a-t-il regretté, déplorant le fait de ne pas avoir des processus professionnels pour la formation des jeunes.

Ceci étant, "la gouvernance de notre football nous interpelle et nous interpellera durant les prochaines années pour mettre en place des mesures concrètes au niveau de la formation, des infrastructures et permettre à notre football d’aller rivaliser avec les grandes nations du football mondial", a lancé M. Lekjaâ, également membre du bureau exécutif de la CAF.

Il s’est ensuite attardé sur la question de l’arbitrage, relevant que les nouvelles technologies, en l’occurrence la VAR doivent être discutées avec des "interpellations philosophiques et civilisationnelles pour qu'elles assument leur rôle principal, celui d’être un instrument d’assurer l’impartialité sur les pelouses et faire régner la justice footballistique".