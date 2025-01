La CAF revoit à la hausse la dotation du CHAN

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que la dotation financière du vainqueur du Championnat d'Afrique des nations CAF TotalEnergies (CHAN) Kenya, Tanzanie et Ouganda 2024 a été augmentée de 75%. Le vainqueur de cette édition recevra 3,5 millions de dollars US.



La CAF a également annoncé que la dotation financière du CHAN Kenya, Tanzanie et Ouganda 2024 a été augmentée à 10,4 millions de dollars, soit une revalorisation de 32%.



Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : "Le CHAN 2024 qui aura lieu au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda nous rend enthousiastes et nous avons décidé d'augmenter de manière significative la dotation financière pour le vainqueur à 3,5 millions USD, ce qui représente une revalorisation de 75%. Nous avons également augmenté la dotation financière du CHAN Kenya, Tanzanie et Ouganda 2024 à 10,4 millions de dollars, soit une augmentation de 32%.



"Le CHAN est une compétition importante pour le développement et la croissance des joueurs de football basés en Afrique et contribuera de manière significative à la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la CAF. Cette compétition fait partie de notre stratégie d'investissement dans le football africain afin de le rendre attrayant pour les fans de football, les téléspectateurs, les sponsors, les partenaires et les autres parties prenantes en Afrique et dans le monde entier."

Le CHAN Kenya, Tanzanie et Ouganda 2024 débutera le samedi 1er février 2025 et la finale aura lieu le vendredi 28 février 2025.



Les 17 pays suivants se sont déjà qualifiés pour le CHAN Kenya, Tanzanie et Ouganda 2024 : Kenya, Tanzanie, Ouganda, Maroc, Guinée, Sénégal, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, Nigeria, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Congo, Soudan, Zambie, Angola et Madagascar.

Deux autres pays participeront également au CHAN Kenya, Tanzanie et Ouganda 2024 après s'être qualifiés à l'issue des matches restants.



Il convient de rappeler que le tirage au sort de la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies aura lieu au Kenyatta International Convention Centre à Nairobi, le 15 janvier à 20h00 (17h00 GMT).



Source : cafonline.com