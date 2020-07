La CAF prise de court par le Cameroun

Voici un autre tracas dont n’avait pas vraiment besoin la CAF. Comme nous l’avions souligné dans notre précédente édition, le « Final four » de l’actuelle édition de la Ligue africaine des clubs champions peine toujours à trouver place pour pouvoir se tenir.

Après les tergiversations concernant la programmation des rencontres du dernier carré au nouveau stade de Douala, les autorités camerounaises ont décidé de sortir de leur silence pour faire part de leur refus d’abriter ce tour de la C1 qui sera d’ailleurs une affaire maroco-égyptienne avec les chocs Wydad-Ahly et Raja-Zamalek.

Cette information a été rapportée en cette fin de semaine par la chaîne qatarie Bein Sport qui a indiqué que le Cameroun ne veut plus organiser en septembre prochain ni les demi-finales, ni la finale de la Ligue des champions, version 2020. Pour les responsables de ce pays, il y a un gros risque sanitaire dû à la propagation du nouveau coronavirus, alors que le Cameroun fait partie des pays du continent les plus affectés par cette pandémie qui a chamboulé la tenue de l’ensemble des échéances sportives majeures, à commencer par les Jeux olympiques de Tokyo.

Il faut dire que cette situation ne concerne pas seulement le lieu mais aussi la date, puisque la CAF, lors de son dernier Comité exécutif, s’est contentée d’annoncer que les demi-finales auront lieu en septembre prochain, sans préciser le jour. D’après certaines sources, ce tour ne sera disputé qu’après le 13 septembre, c’est-à-dire après la fin du championnat du Maroc de football.

Pour les Egyptiens, ils veulent aussi leur petite faveur, faisant la proposition de faire jouer ces demi-finales du côté d’Abu Dhabi, ce qui ne tente aucunement ni la partie marocaine, ni certains dirigeants de l’instance continentale.

Un véritable casse-têteau sujet donc de la programmation de ce «Final Four», ce qui ne doit en aucun cas aider les quatre protagonistes à préparer ce tour dont les rencontres se joueront en un seul acte, sachant qu’en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, il y aura prolongations, puis tirs au but si le score de parité reste de mise. L’autre nouveauté est relative aux changements de joueurs, puisqu’il sera permis à chaque club de procéder à cinq changements, décision qui ne peut qu’arranger les affaires des quatre demi-finalistes qui ont vécu une saison aussi longue que difficile.

Si la Ligue des champions continue de poser des tourments, ce n’est pas le cas pour la Coupe de la Confédération qui, à l’instar de la C1, se déroulera elle aussi sous la forme d’un match unique. Bien entendu, c’est le Complexe Moulay Abdellah de Rabat qui abritera le tour des demi-finales avec deux belles affiches dont une cent pour cent marocaine entre le Hassania d’Agadir et la Renaissance sportive de Berkane, tandis que l’autre aura pour acteurs les Egyptiens de Pyramids et les Guinéens de Horoya Conakry.

Il y a lieu de rappeler que la finale de la C2 se jouera aussi à Rabat. Pour ce qui est de la date, aucune précision à ce propos n’a été donnée par la CAF mais ça sera un jour de septembre ou au plus tard début octobre.