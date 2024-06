La CAF envisage de décaler la CAN 2026

La Confédération africaine de football envisage de décaler la prochaine Coupe d'Afrique de l'été 2025 au début d'année 2026 pour éviter la collision dans le calendrier avec la Coupe du monde des clubs, a-t-on appris mercredi auprès du secrétaire général de la CAF.



"Les discussions sont bien avancées avec les parties prenantes", a expliqué à l'AFP Véron Mosengo-Omba, ajoutant qu'une décision serait annoncée "bientôt".



Initialement programmée au Maroc à l'été, pour ne pas priver de nombreux clubs européens de leurs internationaux africains en janvier-février, la 35e édition de la CAN télescoperait le Mondial des clubs à 32 équipes que la Fifa organise aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025.

Décaler la CAN au début de l'année 2026, "c'est dans l'air, mais il n'y a rien d'officiel", a précisé une source à la CAF.



Le tirage au sort des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique n'a pas encore été effectué entre les 48 équipes restantes, après les barrages du mois de mars 2024 qui ont permis au Tchad, au Liberia, au Soudan du Sud et à Eswatini de rejoindre cette phase.



La CAN suivante doit se dérouler dans trois pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Elle était programmée en 2027 mais pourrait également être décalée.