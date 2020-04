La Bundesliga à huis clos

Les rassemblements sportifs resteront interdits en Allemagne jusqu'au 31 août en raison de la pandémie du coronavirus, ont annoncé les autorités du pays mercredi, qui n'ont cependant pas exclu la possibilité de disputer les matches de Bundesliga à huis clos.

"Les grands événements (dont ceux liés au sport), qui jouent un rôle important dans la propagation du virus, resteront interdits jusqu'au 31 août", a indiqué la chancelière Angela Merkel à l'issue d'une réunion avec les dirigeants des 16 Etats régionaux.

Cette décision signifie que les supporters ne seront pas autorisés à se rendre dans les stades avant septembre au moins. Le chef du gouvernement de la Bavière Markus Söder a toutefois insisté sur le fait que les matches à huis clos restaient toujours une option.

"La Bundesliga n'était pas un sujet de discussion aujourd'hui. La Ligue elle-même travaille sur les conditions de sécurité et il faudra certainement en parler bientôt: si et sous quelle forme les matches à huis clos seront possibles", a déclaré Söder.

La Ligue allemande de football (DFL) doit réunir le 23 avril son assemblée générale virtuelle pour décider d'une date et des conditions d'une éventuelle reprise des compétitions à huis clos.

La Bundesliga est actuellement suspendue jusqu'au 30 avril, bien que la plupart des équipes de haut niveau aient repris l'entraînement en petits groupes la semaine dernière.

La Ligue doit notamment se pencher sur les protocoles qui permettront d'accueillir dans les stades tout le personnel nécessaire à la bonne tenue d'un match (opérateurs télé, secouristes, sécurité, équipes, officiels et journalistes) tout en respectant les consignes sanitaires.

L'objectif de la reprise est de récupérer au moins les droits télés dus pour les 9 dernières journées et éviter ainsi une catastrophe économique qui mettrait de nombreux clubs à genoux.