La Bulgarie soutient la recherche d'une solution durable au Sahara

La Bulgarie a exprimé, jeudi, son appréciation pour «les efforts sérieux et dignes de confiance» du Maroc visant à trouver une solution politique durable à la question du Sahara marocain.

Dans un communiqué publié à Sofia, le ministère bulgare des Affaires étrangères souligne que la Bulgarie «soutient la recherche d'une solution durable et équitable» à ce conflit régional par la voie des négociations sous les auspices de l'ONU et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité.

«Nous encourageons les parties au conflit à davantage de coopération» pour réaliser des progrès dans le processus politique, ajoute la même source, saluant les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies et son Envoyé personnel, Horst Kohler.

Cette déclaration intervient suite aux entretiens de la vice-Première ministre bulgare chargée de la Réforme de la justice et ministre des Affaires étrangères, Ekaterina Zaharieva, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, en visite officielle en Bulgarie.

Durant sa visite à Sofia, la dernière étape d'une tournée entamée, mardi, dans la région des Balkans avec pour objectif de s’ouvrir sur de nouveaux espaces et de diversifier les partenaires du Royaume au sein du continent européen, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a eu, jeudi, un entretien avec le Premier ministre bulgare, Bayko Borissov, axé notamment sur les moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines.

Le Premier ministre bulgare a exprimé à cette occasion sa disposition à effectuer prochainement «une visite officielle» au Maroc avec pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique au partenariat entre les deux pays.

Nasser Bourita a, par la suite, eu un entretien avec la présidente de l’Assemblée nationale de Bulgarie, Tsveta Karayancheva, sur des questions d’intérêt commun.

S’exprimant à cette occasion, le chef de la diplomatie marocaine a appelé à cordonner davantage les actions des institutions législatives du Maroc et de la Bulgarie afin de défendre les intérêts des deux pays et faire face aux défis communs notamment le phénomène de l‘émigration clandestine et la menace terroriste.

Le ministre a également estimé nécessaire que l’Union européenne (UE) procède à une révision de ses mécanismes de coopération surtout avec les pays situés dans la rive Sud de la Méditerranée.

A signaler également qu’un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Sofia, entre le Maroc et la Bulgarie ayant notamment pour objectif de promouvoir la coopération bilatérale en matière de formation dans le domaine de la diplomatie.

Dans une allocution de circonstance, Nasser Bourita a affirmé que le Maroc et la Bulgarie développent une coopération fructueuse dans divers domaines et entretiennent des relations solides basées sur le respect mutuel.

Le ministre a également appelé à l’élaboration d’une «Feuille de route» de nature à consolider le partenariat bilatéral et à donner corps aux objectifs fixés, estimant nécessaire de renforcer les contacts entre les opérateurs économiques des deux pays dans la perspective de réaliser de nouveaux projets surtout dans les filières de l’agriculture et du tourisme, entre autres.

«Nous apprécions à sa juste valeur le soutien important de la Bulgarie» pour le développement du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne (UE), a affirmé le ministre, appelant à renforcer la concertation entre les deux partenaires particulièrement au sujet de la question de l’émigration.