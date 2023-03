La Bourse de Casablanca recule du 20 au 24 mars

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 20 au 24 mars courant en territoire négatif, son indice principal, le MASI, reculant de 0,11% à 10.404,52 points (pts).



Au terme de cette semaine, le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a lâché 0,19% à 831,40 pts, tandis que le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, a perdu 0,40% à 786,36 pts, rapporte la MAP.



Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a pris 1,42% à 863,09 pts.



Sur le plan sectoriel, 8 indices ont fini en baisse contre 15 en hausse. Le secteur des télécommunications a accusé la plus forte baisse (-3,05%), suivi des ingénieries et biens d'équipement industriels (-2,97%) et des distributeurs (-2,93%).



A l'opposé, le secteur sociétés de portefeuilles-holdings a enregistré la plus forte hausse (+9,38 %), devant les loisirs et hôtels (+6,32 %) et le transport (+6,04%).



Le volume global des échanges s'est chiffré à 207,38 millions de dirhams (MDH), dont 197,57 MDH réalisés sur le marché central (actions) et 9,81 MDH sur le marché de blocs.



Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine, BCP figure en tête avec un volume de 34,57 MDH, soit une part de 17,5%, suivie d’AGMA (28,81 MDH et une part de 14,59%) et Attijariwafa Bank (23,65 MDH et une part de 11,97%).



La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à 542,96 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs, les plus fortes baisses de la semaine ont été affichées par Stroc industrie (-5,98% à 34,72 DH), Stokvis Nord Afrique (-4,67% à 11,42 DH), Involys (-3,99% à 93,99 DH), Dari Couspate (-3,98% à 3.639 DH) et Label Vie (-3,49% à 4.150 DH).



Les meilleures performances ont été réalisées, quant à elles, par Sonasid (+10,8% à 585 DH), Delta Holding (+9,45% à 25,72 DH), Alliances (+7,84% à 55 DH), Afric Industries SA (+7,06% à 364 DH) et CTM (+6,48% à 649 DH).