La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse, mardi, son indice principal indice, le MASI, prenant 0,38% à 14.266,13 points (pts).



Peu après l’ouverture, le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,55% à 1.150,06 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, progressait de 0,29% à 1.020,42 pts, rapporte la MAP.



Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'adjugeait 0,63% à 1.403,09 pts.



Aux valeurs individuelles, Disway (+5,48% à 664,5 DH), Jet Contractors (+1,91% à 1.600 DH), TGCC SA (+1,17% à 435 DH), Akdital (0,58% à 1.046 DH) et BCP (+0,34% à 291 DH) réalisaient les meilleures performances.



En revanche, les plus fortes baisses étaient accusées par Stroc Industrie (-3,74% à 51,02 DH), Delta Holding (-2,7% à 53,4 DH), Med Paper (-1,93% à 19,81 DH), Bank of Africa (-1,06% à 187 DH) et Attiariwafa Bank (-0,9% à 540,1 DH).



Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,21%.