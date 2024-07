La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

[Script active - words will be highlighted in this section] Quick and easy with no changes to your websiteHow do I earn money with Infolinks?

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mardi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,04% à 13.439,96 points (pts). Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,03% à 1.089,26 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, gagnait 0,07% à 978,77 pts. Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 0,09% à 1.220,9 pts. Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,61%.