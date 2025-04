La Bourse de Casablanca ouvre en bonne mine

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine mercredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,43% à 17.447,21 points (pts). Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,54% à 1.422,96 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, avançait de 0,57% à 1.202,45 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,16% à 1.720,77 pts, rapporte le MAP.



Aux valeurs individuelles, Taqa Morocco (+4,47% à 2.455 DH), Ib Maroc.com (+3,77% à 39,95 DH), BCP (+2,08% à 270 DH), Involys (+2,04% à 98,98 DH) et Bank of Africa (+1,36% à 223 DH) réalisaient les meilleures performances.



Contre-tendance, les plus fortes baisses étaient accusées par Stroc Industrie (-3,28% à 58,03 DH), Managem (-1,59% à 5.014 DH), Afric Industries (-1,07% à 331,3 DH), Med Paper (-0,89% à 22,15 DH) et AtlanaSanad (-0,76% à 131 DH).



La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,41%.