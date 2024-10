La Bourse de Casablanca ouvre en baisse

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse mardi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,35% à 14.030,8 points (pts).



Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s'est replié de 0,13% à 1.130,68 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, a abandonné 0,55% à 1.009,17 pts. Concernant le MASI Mid and Small Cap, évaluant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, il a lâché 0,6% à 1.343 pts.



Aux valeurs individuelles, M2M Group (+4% à 572 DH), Résidences Dar Saada (+2,74% à 77,36 DH), Sonasid (+2,61% à 846,5 DH), Colorado (+0,95% à 51,99 DH) et Ennakl (+0,79% à 33 DH) affichaient les plus fortes hausses. En revanche, les plus fortes baisses étaient accusées par Minière Touissit (-9,85% à 1.291 DH), Cdm (-7,08% à 856,5 DH), Stokvis Nord Afrique (-5,92% à 14,3 DH), Atlantasanad (-4,74% à 131,6 DH) et Delta Holding (-3,65% à 52,79 DH).



Lundi, le MASI avait clôturé sur une note stable.