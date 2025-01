La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert vendredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,4% à 15.909,7 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,47% à 1.291,10 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, avançait de 0,7% à 1.109,67 pts.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'adjugeait 0,64% à 1.663,85 pts.



Aux valeurs individuelles, Med Paper (+9,95% à 23,09 dirhams (DH)), Delta Holding (+9,78% à 68,5 DH), Stroc Industrie (+7,95 % à 47,5 DH), Fenie Brossette (+6,14% à 121 DH) et Zellidja S.A (+(5,56% à 133 DH) réalisaient les meilleures performances.



À l'opposé, CTM (-6,38% à 1.160 DH), Oulmès (-5,94% à 1.299 DH), Sonasid (-5,61% à 1.128 DH), Ennakl (-3,25% à 34,83 DH) et BMCI (-3,02% à 640 DH) accusaient les plus forts replis.



Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,78%.