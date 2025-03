La Bourse de Casablanca ouvre dans le rouge

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le rouge lundi, son indice principal, le MASI, se repliant de 0,1% à 17.604,65 points (pts).



Peu après l'ouverture, le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,12% à 1.426,51 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, perdait 0,01% à 1.203,24 pts.



Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,01% à 1.806,12 pts. Aux valeurs individuelles, Colorado (-6,87% à 61 DH), Med Paper (-4,98% à 22,7 DH), Managem (-2,85% à 5.052 DH), Ciments du Maroc (-2,74% à 1.916 DH) et IB Maroc (-2,69% à 39,41 DH) accusaient les plus fortes baisses.



En revanche, M2M (+5,32% à 542,9 DH), CMGP Group (+2,96% à 349,9 DH), Atlantasanad (+2,13% à 144 DH), Akdital (+1,51% à 1.275 DH) et LafargeHolcim Maroc (+0,97% à 1.980 DH) réalisaient les meilleures performances.



Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,47%.