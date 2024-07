La Bourse de Casablanca ouvre dans le rouge

[Script active - words will be highlighted in this section] Quick and easy with no changes to your websiteHow do I earn money with Infolinks?

La Bourse de Casablanca a démarré en baisse vendredi, son principal indice, le MASI, reculant de 0,12% à 13.579,15 points (pts). Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, diminuait de 0,16% à 1.102,40 points (pts) et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, perdait 0,29% à 986,28 pts. Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, avançait de 0,02% à 1.228,90 pts. Aux valeurs individuelles, Aradei Capital (-1,51% à 507,20 DH), Atlantasanad (-1,44% à 130,1 DH), Stroc Industrie (-0,78% à 31,65 DH), CFG Bank (-0,57% à 166,05 DH) et Cosumar (-0,52% à 191,00 DH) accusaient les plus fortes baisses. À l'opposé, les meilleures performances étaient affichées par Akdital (+2,61% à 905 DH), Résidences Dar Saada (+1,87% à 78,95 DH), Mutandis SCA (+1,07% à 264,8 DH), Alliances (+0,80% à 252 DH) et Douja Prom Addoha (+0,75% à 29,5 DH). Jeudi, le MASI avait terminé sur un gain de 0,08%.