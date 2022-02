La Bourse de Casablanca indécise

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 07 au 11 février 2022 sur une note indécise, son principal indice, Masi, frôlant l'équilibre (+0,01%) à 13.950,06 points. Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a reculé, quant à lui, de 0,06% à 1.135,98 points. L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a perdu 0,40% à 1.047,86 points, rapporte la MAP. Depuis le début de l'année, les performances de ces trois baromètres se trouvent ainsi placées à respectivement +4,43%, +4,63% et +4,99%. Sur le plan sectoriel, 11 indices ont clôturé cette semaine en territoire positif, contre 11 secteurs en baisse, tandis que le secteur des services aux collectivités n'a enregistré aucune variation. En tête du classement des meilleures performances sectorielles de la période, l'indice des "Sociétés de placement immobilier" s'est envolé de 5,10%, boosté par Balima et Aradei Capital. L'indice de la "Chimie" a bondi, pour sa part, de 4,22%, porté par son titre Maghreb Oxygène. Il est suivi des secteurs "Sociétés de placement immobilier" (+1,37%), "Boissons" (+1,19%), "Service de transport" (+0,85%) et "Société de financement et autres activités financières" (+0,83%). A la baisse, le secteur "Industrie pharmaceutique" a abandonné 3,52%, celui des "Ingénieries & biens d’équipement industriels" a reculé de 3,46% et celui des "Sylviculture et papiers" de 3,09%. Le volume global des échanges de la période a atteint plus de 847 millions de dirhams (MDH), dont 811,25 MDH réalisés sur le marché central (actions) et 36,7 millions de dirhams sur le marché des transferts (actions). CIH a été l'instrument le plus actif avec près de 159,4 MDH et une part de 19,64% des transactions, devançant Alliances avec plus de 82,03 MDH (10,11%) et Itissalat Al-Maghrib avec près de 58,7 MDH (7,24%). La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à 723,45 milliards de dirhams