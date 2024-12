La Bourse de Casablanca entame la semaine dans le vert

La Bourse de Casablanca a ouvert lundi dans le vert, son indice principal, le MASI, progressant de 0,14% à 14.669,38 points (pts).



Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,12% à 1.185,32 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, s'adjugeait 0,15% à 1.034,33 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,58% à 1.500,34 pts.



Aux valeurs individuelles, CTM (+9,67% à 995 DH), Immorent Invest (+2,80% à 90,99 DH), Colorado (+2,79% à 54,99 DH), Ennakl (+2,67% à 33,88 DH) et Alliances (+2,48% à 455 DH) réalisaient les meilleures performances.



A l'opposé, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Delta Holding (-4,46% à 53,50 DH), SM Monétique (-2,49% à 235 DH), HPS (-1,70% à 565,20 DH), Sothema (-1,07% à 925 DH) et CDM (-0,85% à 932DH).



Vendredi, le MASI avait terminé sur une perte de 0,04%.