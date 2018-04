La Bourse de Casablanca entame la semaine dans le rouge

La place boursière casablancaise évoluait en baisse modérée lundi dans les premiers échanges, tirée vers le bas notamment par les valeurs bancaires et le secteur des télécoms.

Vers 09h55 (GMT+1), le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, lâchait 0,21% à 12.867,66 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, abandonnait 0,23% à 10.425,20 points, rapporte la MAP.

Même son de cloche du côté des indices internationaux, FTSE CSE Morocco 15 et FTSE Morocco All-Liquid, qui reculaient légèrement de 0,24% à 11.778,11 points et de 0,21% à 10.935,27 points respectivement. Aux valeurs, Risma, en queue de peloton, essuyait une perte de 3,25%, talonnée par BMCI (-2,37%) et BMCE Bank (-1,23%).

Dans le même sillage, les groupes Cosumar et Itissalat Al Maghrib se dépréciaient de 0,34%, à l’image du duo Attijariwafa bank (-0,20%) et BCP (-0,17%). Du côté des hausses, Résidences Dar Saada occupait la tête de liste avec une progression de 4,72%, suivie de SNEP (+1,01%) et Auto Hall (+0,90%).

Les principales Bourses européennes évoluaient en hausse en début de semaine, la perspective d'un rebond de Wall Street après le recul marqué vendredi favorisant la prise de risque même si les tensions commerciales restent au premier rang des préoccupations des investisseurs.

A Paris, le CAC 40 gagne 0,45% à 5.281,90 points après plus d'une heure d'échanges. A Francfort, le Dax prend 0,78% et à Londres, le FTSE 100 avance de 0,19%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,5%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,55% et le Stoxx 600 de 0,47%.

En Asie, la Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,51%, l'indice Nikkei profitant de la progression des valeurs défensives et à Shanghai, l'indice SSE Composite a pris 0,26%. Sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de devises de référence et l'euro évolue toujours autour de 1,2280 dollar.