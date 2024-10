La Bourse de Casablanca enregistre une légère baisse du 7 au 11 octobre

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 7 au 11 octobre en légère baisse, son indice principal, le MASI, reculant de 0,46% à 14.101,61 points.

Le MASI.20, qui reflète la performance des 20 entreprises les plus liquides, a cédé 0,78% à 1.132,00 points, tandis que le MASI.ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG, a baissé de 0,39% à 1.012,48 points.



S'agissant du MASI Mid and Small Cap, qui suit les petites et moyennes entreprises cotées, a quant à lui progressé légèrement de 0,02% à 1.352,34 points.

Sur le plan sectoriel, les baisses les plus notables ont concerné le secteur de l’immobilier (-5,24%), les investissements et biens d'équipements industriels (-5%) et Sylviculture & Papier (-3,91%).



À l’opposé, le secteur de l’électricité s’est distingué par une hausse notable de 5,70%, suivi par le transport (+4,78 %) et les boissons (+2,98 %)

Le volume global des échanges sur le marché central (actions) a atteint 1,67 milliard de dirhams, dominé par les transactions sur la Banque Centrale Populaire (BCP) avec 28,75% du total, suivie de TAQA Morocco (7,30%) et Attijariwafa Bank (6,99%).



En termes de capitalisation boursière, celle-ci s'est établie à 728,11 milliards de dirhams, avec Attijariwafa Bank en tête (115,75 milliards de dirhams), suivie d’Itissalat Al-Maghrib (80,36 milliards de dirhams) et de la BCP (58,65 milliards de dirhams).



Aux valeurs individuelles, les plus forts replis ont été enregistrés par S.M Monétique (-8,66% à 211 DH), Stroc Industrie (-8,29% à 52 DH), Douja Prom Addoha (-8,26% à 33,30 DH), Med Paper (-3,91% à 20,66 DH) et Afric Industries SA (-3,86% à 303,50 DH).



A l'opposé, les plus fortes hausses ont été affichées par TAQA Morocco (+5,70% à 1.575 DH), Sanlam Maroc (+5,50% à 1.957 DH), Balima (+5,34% à 230 DH), CTM (+4,78% à 670,60 DH), et Société des Boissons du Maroc (+3,83% à 2.492 DH).