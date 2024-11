La Bourse de Casablanca démarre en territoire positif

La Bourse de Casablanca a démarré en territoire positif vendredi, son indice phare, le MASI, prenant 0,29% à 14.530,28 points.



Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,35% à 1.174,96 points et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, augmentait de 0,33% à 1.042,15 points.



Le MASI Mid and Small Cap, qui évalue la performance des petites et moyennes entreprises cotées, se bonifiait de 0,43% à 1.420,98 points.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses étaient réalisées par Réalisations Mécaniques (+8,33% à 627 DH), Managem (+3,65% à 2.840 DH), Sodep-Marsa Maroc (+2,85% à 497,8 DH), Alliances (+2,69% à 344 DH) et HPS (+2,5% à 574 DH).



En revanche, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Aradei Capital (-1,48% à 492,5 DH), Auto Hall (-1,44% à 68,5 DH), Med Paper (-0,99% à 20 DH), TGCC (-0,63% à 445,1 DH) et Crédit du Maroc (-0,5% à 1.005 DH).



Jeudi, le MASI a clôturé la séance sur un gain de 1,33%.