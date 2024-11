La Bourse de Casablanca démarre en territoire positif

La Bourse de Casablanca a démarré en territoire positif mardi, son indice phare, le MASI, prenant 0,23% à 14.201,34 points (pts).



Peu après l'ouverture, le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,28% à 1.158,96 points. De son côté, le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, progressait de 0,35% à 1.027,23 points.



Le MASI Mid and Small Cap, évaluant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, enregistrait une hausse de 0,41% à 1.409,03 points, rapporte la MAP.



Aux valeurs individuelles, IB Maroc.com enregistrait la plus forte progression (7,66% à 34,99 DH), suivie de Réalisations Mécaniques (+6,59% à 510,00 DH), Fenie Brossette (+4,41% à 114,90 DH), Sonasid (+4,28% à 1.030,00 DH) et Auto Hall (+2,91% à 69,93 DH).



En revanche, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Minière Touissit (-2,77% à 1.546,00 DH), Afriquia Gaz (-0,96% à 3.813,00 DH), TGCC S.A (-0,45% à 444,00 DH), SNEP (-0,18% à 480,00 DH), et Aradei Capital (-0,17% à 495,15 DH).



Lundi, le MASI avait clôturé avec une progression de 0,21%.