La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,16% à 16.352,45 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,14% à 1.320,57 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, augmentait de 0,1% à 1.146,21 pts, rapporte la MAP.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, gagnait 0,66% à 1.744,65 pts.



Aux valeurs individuelles, Société des Boissons du Maroc (+5,51% à 1.340 DH), Risma (+2,95% à 314 DH), S2M (+2,53% à 410 DH), Lesieur Cristal (+1,79% à 285 DH) et Wafa Assurance (+1,58% à 4.500 DH) signaient les meilleures performances.



À l'opposé, M2M Group (-3,9% à 517 DH), Fenie Brossette (-2,18% à 123,25 DH), Maghreb Oxygène (-2% à 538 DH), Disty Technologies (-1,69% à 296,5 DH) et CMGP Group (-1,43% à 345 DH) enregistraient les plus fortes baisses.



Vendredi, le MASI avait clôturé à l'équilibre.