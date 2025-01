La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

La Bourse de Casablanca a démarré la première séance de cette année en bonne mine, son indice principal, le MASI, progressant de 1,28% à 14.962,55 points (pts).



Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 1,38% à 1.209,5 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, s'adjugeait 1,23% à 1.047,49 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 1,33% à 1.556,78 pts.



Aux valeurs individuelles, Taqa Morocco (+4,18% à 1.396 DH), Involys (+4,18% à 100,25 DH), Med Paper (+4,04% à 21,36 DH), Réalisations mécaniques (+3,99% à 415,95 DH) et BCP (+3,64% à 285 DH) réalisaient les meilleures performances.



A l'opposé, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Sanlam Maroc (-4,05% à 1.755 DH), Auto Hall (-2,73% à 64,20 DH), Maghreb Oxygène (-2,04% à 240,05 DH), Managem (-1,97% à 2.832 DH) et Cosumar (-1,58% à 187 DH).



Le MASI avait clôturé l'ensemble de l'année 2024 sur un gain de 22,16%.