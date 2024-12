La Bourse de Casablanca démarre dans le vert

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,14% à 14.741,44 points (pts).



Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se bonifiait de 0,2% à 1.193,32 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, prenait 0,01% à 1.041,86 pts.



S'agissant du MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, il avançait de 0,15% à 1.501,1 pts.



Aux valeurs individuelles, Stokvis Nord Afrique (+5,96% à 16,7 DH), Involys (+3,95% à 99,9 DH), Totalenergies Marketing Maroc (+2,67% à 1.540 DH), Aluminium du Maroc (+2,21% à 1.434 DH) et Lafargeholcim Maroc (+2,09% à 1.950 DH) affichaient les meilleures performances.



A l'opposé, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Stroc Industrie (-4,19% à 41,2 DH), Attijariwafa Bank (-1,46% à 565,6 DH), Hps (-1,4% à 562 DH), Cdm (-1,16% à 938 DH) et S.M Monétique (-1,08% à 237,4 DH).



Vendredi, le MASI avait clôturé sur un repli de 0,02%.