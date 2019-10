La Belgique première qualifiée à l’Euro 2020 : Les Pays-Bas se font peur

La Belgique est la première équipe qualifiée pour l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet 2020) grâce à sa large victoire contre San Marin (9-0) jeudi lors de la septième journée des éliminatoires.

Auteurs d'un parcours parfait jusqu'à présent, avec 28 buts marqués pour 1 seul encaissé, les Belges ont éparpillé les San-Marinais en quinze minutes, inscrivant leurs six buts entre la demi-heure de jeu et la mi-temps, puis trois en fin de match.

Dans le même groupe, la Russie est quasiment qualifiée après sa victoire 4-0 contre l'Ecosse, et compte huit points d'avance sur Chypre, troisième et vainqueur au Kazakhstan (2-1) plus tôt dans la journée, à trois matches de la fin.

Les Pays-Bas sont également en bonne position, mais ont beaucoup souffert contre l'Irlande du Nord. A domicile mais particulièrement apathiques et sans inspiration pendant les 75 premières minutes, ils ont été menés après l'ouverture du score de Magennis sur la seule action nord-irlandaise (75e).

Mais Depay, cinq minutes plus tard, puis De Jong dans les arrêts de jeu ont remis les Néerlandais à l'endroit, avant une dernière réalisation de Depay.

Trois équipes sont désormais à égalité dans ce groupe C avec 12 points, mais les Pays-Bas et l'Allemagne comptent un match en moins que les Nord-Irlandais, qu'ils doivent encore affronter.

Les deux autres équipes du groupe, la Biélorussie et l'Estonie, toutes deux déjà décrochées, ont fait match nul (0-0), le premier point des Estoniens.

Dans le groupe E, la Croatie a aussi fait un bon pas vers l'Euro en battant la Hongrie 3-0. Avec 13 points, elle en compte trois de plus que la Slovénie, accrochée à domicile par le pays de Galles. Derrière, les Hongrois sont à 9 points et les Gallois à 7, mais avec un match en moins.

La Pologne a repris sa marche en avant dans le groupe G, avec sa victoire contre la Lettonie, bonne dernière du groupe et toujours à la recherche de ses premiers points. L'inévitable Robert Lewandowski a inscrit les trois buts de son pays, et a atteint la barre des 60 buts pour sa sélection.

L'Autriche, qui a battu Israël 3-1, s'est emparée de la deuxième place, à la faveur de la défaite de la Slovénie, désormais 4e, contre la Macédoine (2-1), qui passe troisième.