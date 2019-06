La Banque Populaire met en place son dispositif de financement en faveur des acteurs de l'écosystème Cosumar

La Banque Populaire a mis en place un dispositif de financement et de prise en charge dédié aux acteurs de l'amont agricole et aux fournisseurs de Cosumar et ce, en marge du Forum de la PME organisé récemment par la Banque Populaire.

Les deux institutions ont, ainsi, signé deux conventions portant sur le renforcement et le soutien de la dynamique de croissance des opérateurs œuvrant dans l’écosystème de Cosumar, indique la Banque dans un communiqué.

La première convention ambitionne d’unir les dispositifs, aussi bien techniques que financiers, des deux parties pour accompagner le secteur sucrier, représenté par 80.000 agriculteurs producteurs des plantes sucrières (canne à sucre et betterave) et ce, à travers un dispositif d’offres de financement à des conditions avantageuses en termes de prise en charge et de tarification, souligne-t-on.

Cette convention s’adresse également, rapporte la MAP, par le biais d’une offre spécifique, aux 250 entreprises agricoles qui réalisent des prestations pour le compte des producteurs des plantes sucrières situés au niveau des 5 régions (Loukous, Gharb, Doukkala, Melouiya et Tadla).

La seconde convention porte sur la mise en place, par la Banque Populaire, d’une solution de financement du cycle d’exploitation des fournisseurs de l’écosystème de Cosumar, leur permettant une optimisation de la gestion de leur trésorerie.

A cet effet, Cosumar et la Banque Populaire avec son large réseau de proximité entameront une tournée dans les 5 régions concernées pour informer les acteurs de l’écosystème sur les avantages qu’offrent les conventions mises en place.

A travers ce partenariat, la Banque Populaire et Cosumar conjuguent leurs efforts en apportant l’appui nécessaire aux opérateurs de l’écosystème et contribuent ainsi au développement d’un secteur stratégique du Plan Maroc Vert, fait savoir le communiqué.